Dat is pas heuglijk nieuws! David Goffin gaat in het huwelijksbootje stappen

David Goffin maakt mooie tijden mee en dat heeft voor een keertje niets met het tennis te maken. Het moet in 2020 alsnog een bijzonder jaar worden voor Goffin, want hij gaat trouwen met zijn vriendin Stéphanie Tuccitto.

De tennisspeler maakte het nieuws bekend in La Dernière Heure. "Deze lockdown was de ultieme test voor ons huwelijk", moest hij lachen. "En er is geen enkel akkefietje geweest. Sinds we elkaar kennen, breng ik veel tijd in het buitenland door, maar nu waren we gedurende maanden samen thuis in Monaco."

Goffin en zijn verloofde hebben dezelfde leeftijd, ze zijn allebei 29. Ze leerden elkaar meer dan tien jaar geleden kennen op een tennisclub in het Luikse. Hun huwelijk is gepland voor eind september. Wellicht zijn tegen dan de richtlijnen waar de trouwers in coronatijden zich aan moeten houden ook al versoepeld.

ZORGT ROLAND GARROS VOOR UITSTEL?

Toch kan het nog zijn dat de heuglijke gebeurtenis nog moet uitgesteld worden, indien Roland Garros ook in die periode doorgaat.