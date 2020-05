Kyrgios blijft alles blootgeven: "Ik heb elke week seks met een fan als ik geen vast lief heb"

'The gift that keeps on giving'. Een mooie Engelse gezegde die Nick Kyrgios helemaal samenvat. Geen saaie dag in het leven van de Australiër. Al zijn fratsen zijn stilaan niet meer bij te houden. Zijn dronken Instagram-sessie is pas achter de rug, of daar is de volgende straffe uitspraak al.

Het minste wat je van Kyrgios kan zeggen, is dat hij geen gesloten boek is. Tijdens die bewuste Instagram Live met Murray haalde hij uit naar zowat de halve tenniswereld, deze keer beantwoordde Kyrgios enkele vragen tijdens een spelletje Fortnite. Of hij ooit al seks gehad heeft met een fan? "Wel, op de momenten dat ik geen vast liefje heb, gebeurt dat wekelijks", antwoordde Kyrgios zonder schroom. Hij weet ook nog dat hij tijdens de Laver Cup eens onder de indruk was van een knappe vrouw in de tribune. "Ik speelde tegen Federer en ik dacht: 'Amai. Met haar wil ik wel eens iets gaan drinken.'" UITEEN MET KALINSKAYA Onlangs liep de relatie van de tennisspeler met de Russin Anna Kalinskaya nog mank. "We hebben gewoon besloten om elk onze eigen weg te gaan. Helaas is het niet gelukt tussen ons, maar ik hou er goede herinneringen aan over."