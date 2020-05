Explosieve podcast: 'Sharapova had comeback niet kunnen maken zonder doping', slaappillen in het circuit...

Een bommetje in het vrouwentennis. In 'Podcast Advantage' vielen enkele opvallende uitspraken. Ze komen van de Duitse speelster Carina Witthöft. Die verwees onder andere naar de dopingschorsing van Maria Sharapova.

Nochtans beweerde Witthöft in eerdere interviews dat Sharapova haar idool was. "Mijn relatie met haar is anders geworden, omdat ze haar comeback naar de top niet kon maken zonder meldonium", stelt Witthöft onomwonden. Voor het gebruik van dat verboden product werd Sharapova 15 maanden geschorst. "Ik weet niet of ze daar geraakt zou zijn zonder dat spul."

De inmiddels 25-jarige Witthöft stond als tiener zelf bekend als een groot talent, maar had vaak last van stress en kon tijdens de nacht voor een wedstrijddag soms zelfs niet slapen. "Of ik slaappillen nam? Neen, maar sommige speelsters doen dat wel", onthult ze.