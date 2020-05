Een stap dichter bij hervatting van seizoen: tennissers en andere sporters mogen weer naar VS reizen

Tijdens het begin van de coronacrisis verbleef Kim Clijsters nog een tijdje in de VS, alvorens naar België terug te reizen. Het was de vraag vanaf wanneer sporters de VS opnieuw zouden binnen geraken. Dat zal vanaf nu opnieuw mogelijk zijn.

Uitstekend nieuws is dat voor het tennis, maar ook voor tal van andere sporten. Doordat professionele sporters uit het buitenland weer de VS binnen kunnen, stijgt de kans aanzienlijk dat de seizoenen van de grote sportcompetities dit jaar zullen kunnen hervatten. AMERIKAANS HARDCOURTSEIZOEN STUK REALISTISCHER Voor het tennis was dit bijvoorbeeld noodzakelijk om later dit jaar de US Open te kunnen organiseren. Clijsters, Mertens, Flipkens en Van Uytvanck zullen de nodige reizen kunnen maken om aan het Amerikaanse hardcourtseizoen deel te nemen. Ook voor andere sporten is dit van belang. Zo zal ook basketbalspeelster Emma Meesseman naar de VS kunnen reizen om mee te doen in de WNBA en gaat de NBA wellicht een doorstart maken. Ook het ijshockey en golf op het hoogste niveau in de VS verwelkomen opnieuw sporters uit het buitenland.