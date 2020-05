Straf! Tennisster uit huidige generatie is best betaalde atlete ooit en breekt record van Serena Williams

Door de coronacrisis zal het dit jaar wat minder zijn, maar in 2019 is er wel goed geboerd in het tennis. Uit het damestennis komt zelfs de best betaalde atlete ooit. Dat is vanaf heden niet langer Serena Williams, maar wel Naomi Osaka.

In één jaar tijd verdiende Osaka meer dan 34 miljoen euro. Haar totaal aantal inkomsten in 2019: 34 315 500 euro. Aardig om dat op je bankrekening te hebben staan. Osaka lost zo Serena Williams af aan de top van best betaalde atletes. Serena Williams had in één jaar meer dan 33 miljoen verdiend, maar Osaka doet daar dus nog meer dan een miljoen bovenop. Dat heeft de Japanse deels te danken aan haar sterke seizoensstart in 2019 met een titel op de Australian Open. SPONSORDEALS Het ligt natuurlijk niet alleen aan sportieve prestaties. Osaka ondertekende ook tal van sponsordeals met bekende merken als Nissan, Procter & Gamble en Nike.