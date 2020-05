Tsitsipas ziet voordelen van lockdown: "We zouden dit elk jaar moeten doen"

De Griekse toptennisser Stefanos Tsitsipas (ATP-6) ziet ook de voordelen in van de quarantainemaatregelen in veel landen. Volgens hem zal de aarde er veel baat bij hebben dat we dit gedaan hebben.

Tsitsipas vindt zelfs dat we dit elk jaar moeten doen. "Ik denk dat ze ons één keer per jaar allemaal moeten opsluiten. Dat zou goed zijn voor de natuur en onze planeet", zegt hij bij Eurosport. "Het is voor het milieu heel voordelig, maar ook voor onze eigen levens. Nu heb je de kans om opnieuw tijd door te brengen met je gezin."

"Trainen vind ik lastig omdat er nog niet echt een doel is. Ik doe voorlopig rustig aan want ik weet niet wanneer we opnieuw kunnen tennissen", besloot de Griek. Voorlopig zijn alle tennistoernooien uitgesteld tot na 31 juli. Het grandslamtoernooi van Wimbledon wordt dit jaar niet meer gespeeld, dat van Roland Garros in Parijs is verzet naar 20 september.