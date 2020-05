Kim Clijsters vindt het moeilijk om gemotiveerd te blijven, maar: "Hopelijk kan ik daar naartoe werken"

Volgens Kim Clijsters is het moeilijk om gemotiveerd te blijven, aangezien het nog niet duidelijk is wanneer het tennisseizoen zal hervatten. Ze hoopt wel dat de World Team Tennis (een teamcompetitie in Las Vegas) kan doorgaan.

Kim Clijsters heeft het moeilijk om motivatie te vinden aangezien ze voorlopig geen doel heeft in het tennis. Ze hoop wel toe te kunnen werken naar de World Team Tennis. Het is een teamcompetitie die op 12 juli zou kunnen doorgaan. "Ik wil mijn lichaam tegen dan klaarstomen", aldus Clijsters bij Het Laatste Nieuws. Het coronavirus zorgt er natuurlijk voor dat de comeback van Clijsters voorlopig niet is zoals ze had gewild, maar aan stoppen denkt ze nog niet. "Zo denk ik op dit moment. Als het te lang zou duren, weet ik niet of ik het kan opbrengen om zonder doel te blijven trainen."