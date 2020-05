Kim Clijsters legt uit waarom ze opnieuw begonnen is met tennissen: "Ik moet eerlijk toegeven dat ik het in het begin ook niet begreep"

Kim Clijsters had haar comeback in het tennis wellicht liever anders gezien. Het coronavirus strooit namelijk roet in het eten. Ze had slechts twee tornooien gespeeld toen het virus voor een stopzetting van de sport zorgde.

Het Laatste Nieuws had een exclusief interview met Kim Clijsters. Eén van de vragen was waarom Kim Clijsters opnieuw begonnen is met de sport. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf ook niet begreep in het begin. Het is een gevoel." Toch heeft ze er lang tegen gevochten. "Ik was klaar om opnieuw te beginnen, maar ik dacht dat combinatie met thuis niet zou lukken. Op een gegeven moment heb ik dan voor mezelf gezegd dat ik het wilde proberen." Media Toch was er volgens Clijsters één ding minder positief aan haar comeback. Ze kwam door haar comeback namelijk heel veel in het nieuws. "Als jong meisje zou je het soms niet onder controle hebben, maar nu kan ik het beter plaatsen en ik heb een goed team dat mij beschermt", aldus Clijsters.