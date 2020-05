Kim Clijsters hoopt dat ze dit seizoen nog tennis kan spelen, maar: "Ik zie het niet gebeuren"

Voor Kim Clijsters was het voorlopig een comeback in mineur. De Belgische heeft, vanwege het coronavirus, nog maar aan twee tornooien kunnen deelnemen. Volgens haar is de kans klein dat het seizoen nog hervat zal worden.

Clijsters vertelde het in een interview bij Het Laatste Nieuws. "Ik zie het niet gebeuren. In onze sport zijn er te veel culturen, dus het is niet duidelijk wie er wel en niet mag reizen. Er zullen sowieso spelers zijn die niet mogen deelnemen." Als een tornooi zonder publiek toch zou doorgaan, wil Clijsters wel deelnemen. "Het is leuker met publiek, maar als Roland Garros zou doorgaan zonder publiek, zou ik deelnemen. Ik hoop dat we nog tennis kunnen spelen."