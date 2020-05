Geen tennis tot eind juli? Dan organiseert Djokovic zelf een toernooi!

Volgens de officiële ATP-kalender wordt er niet meer getennist tot minstens 31 juli. Als reactie daarop organiseert nummer 1 van de wereld Novak Djokovic een eigen toernooi in de Balkanlanden.

En daarvoor kan Djokovic al rekenen op steun van Dominic Thiem (ATP-3) en Grigor Dimitrov (ATP-19). De opbrengst van het toernooi zal naar verschillende goede doelen gaan. De 'Adria Tour' zal doorgaan van 13 juni tot 5 juli in Bosnië, Kroatië, Montenegro én Servië.

Djokovic en de organisatie laten zelf nog in het midden of er publiek kan komen kijken naar de wedstrijden. Er is voor de Balkanlanden gekozen omdat het coronavirus daar relatief weinig impact heeft gehad. De regio telt zo'n 22 miljoen inwoners en betreurde 'slechts' 500 doden.