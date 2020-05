Australië in rouw om overlijden meervoudig grandslamwinnaar Ashley Cooper (83)

Ashley Cooper heeft veel betekend voor het Australische tennis. In 1957 en 1958 won hij de Davis Cup en hij heeft ook acht grand slams op zijn palmares. In de gloriejaren van Australië als tennisland won hij twee het toernooi dat nu bekend staat als de Australian Open ('57, '58), maar ook Wimbledon (1958) en de US Open (1958). Hij won ook nog vier titels in het dubbel.

Queensland has lost another of its sporting greats.



Ashley Cooper won four grand slam singles titles and four in doubles.



A gentleman on and off the court.



