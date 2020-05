Na waanzinnig bod om haar te vergezellen een volgende stunt: Bouchard gebruikt opmerkelijke zin op datingsite

Eugenie Bouchard zit nooit om een stunt verlegen. Onlangs maakte ze zich nog beschikbaar voor een veiling voor het goede doel. Een fan had liefst 85 000 dollar over om met haar mee te gaan naar een Grand Slam en samen met haar te gaan eten. Nu haalt Bouchard het nieuws met een datingsite.

De Canadese tennisster is in zee gegaan met de datingsite Bumble. Dat zal haar de nodige sponsoring opbrengen en in ruil is Bouchard onder andere actief op de site met een account. In één van de gesprekken was haar openingszin: "Dus... hou je van quesadillas?"

Haar gesprekspartner moest er vooral mee lachen. "Heeft iemand hier ooit al neen tegen gezegd?" Bouchard richtte zich vervolgens maar tot haar vele volgers op sociale media. Ze vroeg hen of die haar niet aan een betere openingszin kunnen helpen.