Het mentale staat weer centraal in tennisland: Sporting Chance moet spelers met psychologische problemen helpen

Elke tenniskenner zal het u vertellen, hoe belangrijk het mentale aspect wel niet is in het spelletje. Voorlopig is er geen tennis door de coronacrisis en dat kan er dan ook weer zwaar op inhakken. De ATP laat daarom niets aan het toeval over.

De ATP wil erover waken dat spelers die door corona uit hun vaste routine zijn gehaald er nu niet onderdoor gaan. Daarom doet de instantie een beroep op Sporting Chance. Dat moet instaan voor mentale ondersteuning voor spelers die het nu moeilijk hebben. Ook is de ATP een samenwerking aangegaan met Head Space, gespecialiseerd in mindfulness en meditatie. IN het tennis maken ze zich vooral zorgen over de lager gerangschikte spelers. Die hebben financieel minder speelruimte en dat kan dan weer voor onzekerheid en angst zorgen.