🎥 Tennis kijken in coronatijden: Justine Henin wint Masters-finale na bijna drie uur lang toptennis in klassieker

Justine Henin kwam onlangs nog eens in het nieuws met haar negende plaats in de rangschikking van Tennis Channel van beste speelsters aller tijden. Daarom belichten we nog eens één van de beste wedstrijden ooit waar Henin mee voor zorgde.

In 2007 was Henin aan een onvoorstelbare zegereeks bezig. Vanaf Roland Garros had ze al haar wedstrijden, uitgezonderd de halve finale van Wimbledon tegen Bartoli, gewonnen. Ook op de Masters won ze al haar matchen probleemloos, tot in de finale. Daar kwam ze Maria Sharapova tegen.

SPANNING TE SNIJDEN IN SET 1 EN 2

Ook de Russin haalde die dag haar beste niveau. In het bijzonder in de eerste twee sets gaven beide dames mekaar geen duimbreed toe en kreeg het publiek tennis te zien om vingers en duimen van af te likken. Het werd ook een fysieke slag, want deze beklijvende klassieker duurde bijna drie uur lang.

Uiteindelijk stapte Justine Henin als winnares van de baan en mocht ze opnieuw een trofee de lucht in steken na één van de beste tenniswedstrijden uit de moderne geschiedenis. Bekijk hieronder nog eens de hoogtepunten.