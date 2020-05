Belgische tennisfederaties willen een nieuw, opvallend tornooi organiseren: "Enkel als de toppers ook zouden komen"

Komt er opnieuw een BK tennis? Volgens de Belgische tennisfederaties is de kans bestaande. Ze willen het wel enkel organiseren als de toppers ook aanwezig zullen zijn. Daarin speelt het coronavirus een grote rol.

Volgens de Belgische tennisfederaties bestaat de kans dat er binnenkort opnieuw een BK georganiseerd kan worden. Volgens Het Nieuwsblad moeten dan wel spelers zoals Goffin, Mertens en Clijsters interesse tonen, want anders zou het plan snel van de baan kunnen zijn.

Het coronavirus zou hier wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. Zolang er geen internationale tornooien worden georganiseerd, lijkt de kans op een Belgisch tornooi groter te worden. Krijgen we binnenkort opnieuw een Belgisch kampioen in het tennis? Een antwoord op deze vraag krijgen we ongetwijfeld binnen enkele weken.