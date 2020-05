Wedstrijd tussen Goffin en Australische opponent kan in theorie vanaf 13 juni

Bij gebrek aan officiële toernooien worden er alternatieven op poten gezet en één van de opvallendste initiatieven is de Ultimate Tennis Showdown van Patrick Mouratoglou. Het plan was om daarmee deze maand al te starten, maar dat bleek iets te ambitieus. De nieuwe startdatum is wel gekend.

De trainer van Serena Williams organiseert de Ultimate Tennis Showdown. Onder dat kader zullen er vijftig tenniswedstrijden gespeeld worden achter gesloten deuren. De initiële bedoeling was om hiermee van start te gaan op 16 mei. Ook David Goffin zou meedoen en zelfs de openingspartij spelen tegen Alexei Popyrin. Het duel tussen beiden is nog steeds één van de vijftig matchen die voorzien zijn. Wanneer de wedstrijd precies doorgaat is nog niet bekend. Wel is er dus een nieuwe startdatum voor de actie in zijn geheel: 13 juni. Vanaf dan zal er in de regio rond Nice dus opnieuw getennist worden.