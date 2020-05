🎥 Tennis kijken in coronatijden: Clijsters vloert Venus in kraker op weg naar succes na eerste comeback

Aangezien het er nog even niet in zit om voor uw televisiescherm te kruipen om naar live tennis te kijken, wijzen we u regelmatig op videofragmenten van memorabele wedstrijden uit het verleden. In het teken van de 'Kimback' keren we terug naar 2009.

De 'Kimback' wordt anno 2020 danig verstoord door het coronavirus, maar Clijsters maakte natuurlijk al een keer eerder haar comeback in het professionele tennis. Dat was toen een schot in de roos. Na een eerder afscheid in 2007 nam Clijsters twee jaar later haar racket weer op. Na twee voorbereidingstoernooien werd de US Open haar eerste Grand Slam.

Nadat ze haar eerste drie matchen had gewonnen op Flushing Meadows - eentje tegen Kirsten Flipkens overigens -, kwam Clijsters voor het eerst een speelster tegen die samen met haar aan de top stond tijdens het eerste deel van haar carrière: Venus Williams. De twee maakten er in New York een beklijvende klassieker van.

Elk namen ze één set voor hun rekening waarin ze hun opponente geen schijn van kans lieten, om vervolgens het beste boven te halen in de beslissende derde set. Clijsters bleek nog tot net iets meer in staat. Bekijk de volledige wedstrijd hieronder nog eens.

De zege tegen Venus Williams piloteerde Clijsters naar een geweldig succes. In de halve finales hakte ze ook nog Serena in de pan, om het vervolgens ini de finale helemaal af te maken tegen Caroline Wozniacki. Het was de eerste grandslamtitel van Clijsters als mama.