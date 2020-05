Justine Henin blijft het idool van tweevoudig grandslamwinnares: "Toen ik opgroeide, probeerde ik haar te kopiëren"

Met de manier waarop ze destijds al haar grote triomfen opstapelde, heeft Justine Henin vele tennisharten beroerd. Ook dat van zij die later zelf doorstootten naar de top. Simona Halep was en is een grote fan van Justine en won inmiddels zelf twee Grand Slams.

Tennis Legends, de podcast van Eurosport, bracht de twee samen. Halep vertelde met plezier over haar adoratie voor Henin. "Toen ik opgroeide, probeerde ik haar te kopiëren, moet ik bekennen." Wat deed de Roemeense dan na? "Zowat alles!"

Qua speelstijl zijn er zowel gemeenschappelijkheden als verschillen tussen Henin en de winnares van Wimbledon 2019. "Ten eerste hebben we dezelfde lengte. Toen ik haar bezig zag, dacht ik: ik moet het ook kunnen! En de backhand - zelf heb ik geen éénhandige -, ik hield van je backhand, Justine."

Hoe Henin beweegde over de court was een belangrijk aspect van haar spel en dat had Halep begrepen. "Ik kopieerde ook hoe ze beweegde, want ze had sterke benen en stond dicht bij de baseline. Ik probeerde dat te kopiëren, maar het was verre van perfect, want ik bleef vaak te ver achter de baseline. Maar ik had het in mijn gedachten en wist dat het het beste was om er zo dicht mogelijk tegen aan te spelen als je niet groot bent."