De ranglijst van Tennis Channel: Henin mocht net iets hoger ingeschat worden, ook Clijsters in aanmerking voor top 10

Tennis Channel heeft een rangschikking gepubliceerd waarmee het de beste tien tennisspeelster ooit aanduidt. Dat is volgens Tennis Channel Serena Williams. Justine Henin is er ook bij als negende beste speelster. Hoe terecht is die ranglijst nu eigenlijk?

Een eerste zaak die aangegeven dient te worden, is dat prestaties uit het enkelspel en dubbelspel gecombineerd zijn. Terwijl er ook speelsters zijn geweest die zich echt gespecialiseerd hebben op het dubbelspel en zich hierop toelegden. Hun dubbeltitels zullen nooit zo zwaar doorwegen en zij verdienen een eigen prijs. Best toch splitsen misschien, dat enkel en dubbel.

In het tennis zijn het nog altijd de Grand Slams die het meest van tel zijn. En daarna de Masters. Maar wat is de waarde van dat officieuze WK? Van Kim Clijsters is in deze top tien bijvoorbeeld geen spoor. Zij heeft vier Grand Slams gewonnen in het enkel. De tiende in de lijst, Maria Sharapova, won er vier. De Russische won de Masters één keer, Clijsters driemaal.

Breng dat in rekening en je zou kunnen stellen dat Clijsters ook in aanmerking komt voor die tiende plaats. Maar goed, niets staat gelijk met de Grand Slams, dat is een verdedigbare redenering. Waarom Margaret Court in deze rangschikking pas op plaats zes komt, is ons een raadsel. Toch nog altijd de speelster met de meeste grandslamtitels.

En het is niet dat het dubbelspel op dit vlak de bepalende factor was voor Tennis Channel, want Margaret Court behaalde er vele malen meer dan Serena Williams. Natuurlijk was de Britse niet actief in de Open Era. Ze speelde tennis van '60 tot '77. Een heel andere tijd en de sport heeft sindsdien een gigantische ontwikkeling doorgemaakt.

Toch kan haar dat moeilijk kwalijk genomen worden. Serena heeft nog altijd de mogelijkheid om haar record aantal grandslamtitels te evenaren, maar voorlopig heeft Margaret Court die titel van beste enkelspeelster ooit wel verdiend. Voor Serena en met Steffi Graf op de derde plaats.

Kreeg Justine Henin een eerlijke plaats in deze best-of-all time? Ongeveer wel, maar wij zetten haar toch één plaats hoger. Boven Venus Williams. Allebei veroverden ze zeven grandslamtitels. Venus Williams won daarnaast één keer de Masters. Justine Henin deed dit twee keer en werd ook nog eens olympisch kampioen. Dan is de rekening wel duidelijk.