Tennis Channel zeer lovend voor Justine Henin: Ze staat in de top tien beste tennisspeelsters ooit

Justin Henin heeft in het verleden heel wat prijzen gepakt in het tennis. Tennis Channel, een Amerikaans zender, heeft een top tien opgesteld met de beste speelsters ooit en daarin staat Henin op de negende plaats.

Tennis Channel heeft Justine Henin op de negende plaats gezet. Justine Henin haalde in haar carrière zeven grandslams. Het hoogtepunt van Henin was echter op de Olympische Spelen van 2004. Daar haalde ze namelijk de overwinning.

De eerste plaats is voor Serena Williams. De Amerikaanse is nog niet met pensioen, maar is met 23 grandslams al één van de meest succesvolle tennisspeelsters aller tijden. Martina Navratilova kreeg van Tennis Channel de tweede plaats en Steffi Graf staat ook mee op het podium.