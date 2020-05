Toernooi maakt deze herfst na een afwezigheid van 18 jaar opnieuw zijn opwachting

Tijdens deze coronacrisis werd er vooral melding gemaakt van toernooien die wegvallen. Er is echter ook de kans om er toernooien te laten bijkomen die de vorige jaren niet op het programma stonden. Dat zal alvast gebeuren met de Britse kampioenschappen.

In het Verenigd Koninkrijk gaan ze dus opnieuw op zoek naar een nationaal kampioen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2002, ondertussen 18 jaar geleden. De laatsten die toen de nationale titel veroverden waren Alex Bogdanovic en Anne Keothavong.

BRITSE TITEL VOOR MURRAY?

Tijdens de herfst van dit jaar gaat de LTA opnieuw nationale kampioenschappen organiseren. Andy Murray zou dan dus bijvoorbeeld een gooi kunnen doen naar de Britse titel. Doordat er nog enige tijd geen officiële toernooien van de ATP of WTA zullen doorgaan, is het zoeken naar alternatieven.

De Britse titel zou uitgedeeld worden na een indoor toernooi. Ook in Tsjechië staan er al kampioenschappen op het programma. In België is het de laatste jaren de gewoonte om een BK te organiseren voor amateurtennissers en de jeugd. Vroeger deden profs wel mee aan zo'n Belgisch Kampioenschap.