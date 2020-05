Subtopper is vlijmscherp: "Ik denk dat ATP deze crisis moeilijk nog slechter had kunnen aanpakken"

Iedereen doet wat hij kan om zo goed mogelijk door de crisis te geraken, maar het wordt zeker niet op alle niveaus goed gemanaged. In het tennis is Reilly Opelka kritisch voor de ATP. Die is volgens de Amerikaan niet goed met de situatie omgegaan.

Opelka was de nummer 39 van de wereld toen de rangschikking bevroren werd wegens corona. Op Racquetmag.com laat hij weinig aan de verbeelding over. "Ik denk dat de ATP deze crisis moeilijk nog slechter had kunnen aanpakken. Wij worden als spelers in de steek gelaten."

Over een solidariteitsfondsbijdrage richting de mindere goden uit de tennis is al veel te doen geweest. Opelka kan niet begrijpen dat de top van het mannentennis hiermee belast wordt. "Ik vind het abnormaal dat wij als betere spelers de minder goed geklasseerde tennissers moeten gaan compenseren. Door de catastrofale situatie waar sommige laag geplaatste tennissers zich in bevinden, is dit nodig. Het is bijna hun laatste hoop."

GEEN LOONSVERLAGING VOOR ATP-TOP

Volgens hem had de ATP hier meer het voortouw in moeten nemen. "Ik vind dat het de taak van de ATP is om spelers tussen plaats 100 en 400 te beschermen. De bazen van de ATP hebben hun eigen lonen niet verlaagd, in tegenstelling tot de bazen bij de WTA."