Dronken Kyrgios op zijn gekst tijdens Instagram Live met Murray: "Pure hypocrisie" en "Lijkt of Novak dodgeball speelt"

Om de tijd te vullen, zijn er heel wat spelers die met mekaar een Instagram Live doen. Andy Murray had wel zin in eentje met Nick Kyrgios. Niet het beste idee van de Schot. Het werd voor Murray een gênante bedoening tijdens de tirade van de dronken Australiër.

Die had immers al een fles rode wijn op toen hij aan de Instagram-sessie begon en bleef de glazen vrolijk achterover slaan. Kyrgios begon wel nog positief met één grote ode aan zijn vriend Andy Murray. Het vloeide echter voort in kritiek op anderen. Novak Djokovic was het eerste slachtoffer. "Het lijkt wel of Novak dodgeball speelt. Een return lukt hem nooit."

Kyrgios verklapte vervolgens iets over Tsitsipas en Zverev. "Die twee haten elkaar. Kijk naar de Laver Cup. Die Europeanen hebben toch niets met mekaar? Het is één week pure hypocrisie. Doen alsof ze vrienden zijn, maar eigenlijk kunnen ze elkaar niet uitstaan."

Zelf komt Kyrgios het meest overeen met de Australiërs en de Britten. Dominic Thiem? Die moet hij ook niet zo. "Ik ben geïnteresseerd in laat ons zeggen een lekkere cocktail. Thiem kijkt nog liever naar een schilderij dat aan het drogen is."

Uiteindelijk geeft de bad boy van het tennis toe dat hij zo'n zes glazen wijn op heeft. Zijn interesse in wijn is tijdens de lockdown enorm toegenomen, beweert hij. "Het wordt tijd dat ik afrond. Ik heb me goed gedragen".