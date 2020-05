"Als Djokovic dit niet doet, kan hij nooit terugkeren op het hoogste niveau"

ATP nummer 1 Novak Djokovic is meer een man van de alternatieve en spirituele geneesmiddelen. Hij is ook geen fan van vaccins en wil zich niet laten vaccineren als er een vaccin tegen het coronavirus op de markt komt, iets dat Rafael Nadal niet begrijpt.

"Er zijn regels. Niemand kan verplicht worden tot vaccineren, want je bent vrij om te kiezen. Maar als je nog op het hoogste niveau wil tennissen, moet je de regels van ATP en ITF volgen. Ook als je dan verplicht een vaccin moet hebben, want dat zullen waarschijnlijk de nieuwe regels worden", zegt Nadal in de Spaanse krant La Voz De Galicia.

Djokovic zei vorige maand dat hij zich niet zou laten vaccineren, zelfs niet als het verplicht is om te reizen. Hij voegde er wel nog aan toe dat hij nog van mening kon veranderen. Als hij nog steeds ambieert om recordhouder te worden in grandslamzeges, zal hij zich hoogstwaarschijnlijk toch moeten laten vaccineren.