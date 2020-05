Djokovic wil voor twee absolute records gaan in het tennis

Novak Djokovic wil afscheid nemen van het tennis als succesvolste tennisser ooit. De Serviër heeft 17 grandslamtitels op zijn naam staan, dat zijn er 2 minder dan Nadal en 3 minder dan Federer. Djokovic wil er dus meer dan 20 wanneer hij stopt, en dat stoppen is nog niet voor meteen.

Djokovic wil nog twee records breken in zijn tennisloopbaan en spreekt vol vertrouwen in de Amerikaanse tv-show In Depth with Graham Bensinger. "Ik ben nog niet klaar met deze sport. Ik geloof erin dat ik de meeste grandslamtitels kan winnen en dat ik het record van meeste weken op nummer 1 kan verbreken. Dat zijn nu mijn doelen", klinkt het nog strijdlustig.

Twee records in handen van Federer

Djokovic staat in het algemene klassement dus drie grandslamtitels achter op recordhouder Roger Federer. De Zwitser is wel al 38 jaar. Nadal heeft twee grandslams meer gewonnen en is amper 1 jaar ouder dan Djokovic.

Het meeste weken aan kop staan op de wereldranglijst is een record dat ook in handen is van Federern 310 weken. Djokovic is in de week voor de bevriezing van de ranglijst door het coronavirus zijn 282e week ingegaan als leider op de ATP-ranking.