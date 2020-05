ATP en WTA stellen hoop op augustus na nieuw uitstel van hervatting seizoen, twee toernooien willen nieuwe datum

Hamburg is één van de steden waar jaarlijks de beste tennissers verwelkomd worden. Dit jaar zal dat niet het geval zijn. De schorsing van het tennisseizoen is door de ATP en de WTA verlengd, waardoor er opnieuw een resem toernooien wegvallen.

Door de uitbraak van het coronavirus beslisten de ATP en de WTA enige tijd terug gezamenlijk om het seizoen voor zowel mannen als vrouwen stil te leggen. Met 7 juni had men een richtdatum vastgelegd waarop men hoopte het seizoen opnieuw te hervatten.

The ATP has extended the suspension of the ATP Tour through to July 31, 2020 due to the ongoing #COVID19 pandemic.



More info 👇 — ATP Tour (@atptour) May 15, 2020

Ondertussen werd het wel al duidelijk dat het schier onmogelijk was om vanaf dan al opnieuw competitie toe te laten. Daarom hebben beide instanties nu beslist het seizoen zeker niet te hervatten tot 31 juli. De eerstvolgende toernooien die kunnen doorgaan staan dus geprogrammeerd in de maand augustus.

WTA events in Bastad, Lausanne, Bucharest, and Jurmala scheduled for July will not be held, due to the ongoing #COVID19 pandemic.



Further updates to the WTA calendar will be made in June --> https://t.co/NmWpZVk5Fu pic.twitter.com/vtERM8jgc7 — wta (@WTA) May 15, 2020

De verlenging van de schorsing betekent voor heel wat toernooien een afgelasting. In het mannentennis is dat het geval voor de toernooien van Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta en Kitzbühel. De dames zullen niet kunnen tennissen in Bastad, Lausanne, Boekarest en Jurmala. Karlsruhe en Palermo hopen via een nieuwe datum alsnog op de WTA-kalender terecht te komen.