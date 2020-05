Throwback Thursday: weergaloze Kim Clijsters zet eerste stap richting eindzege in Rome

Donderdag is wekelijks de dag waarop teruggekeken wordt op gebeurtenissen in de geschiedenis op diezelfde dag. Op 14 mei 2003 zagen we één van de vele dominante prestaties die Kim Clijsters in het vorige deel van haar carrière leverde.

Dit was de periode waarin Clijsters volop aan het doorbreken was en doorgroeide naar de top van de internationale tenniswereld. Ze nam onder andere deel aan het WTA-toernooi van Rome en speelde op 14 mei 2003 haar eerste partij. Tegenstandster was Virginia Ruano Pascual. Het tegen een Spaanse opnemen op gravel is nooit eenvoudig, maar Clijsters verkeerde in een begenadigde dag en toonde zich genadeloos. Met 6-1 en 6-0 stuurde ze haar opponente kansloos huiswaarts. Het begin van een ijzersterk toernooi voor Clijsters. ENKEL FINALE SPANNEND Ook haar volgende tegenstandsters konden haar geen duimbreed in de weg leggen. Black, Myskina en Sugiyama werden één voor één ingeblikt. In de finale werd het wel een grote strijd tegen Amélie Mauresmo. Het begin was lastig, maar na winst in de tiebreak van de tweede set werd Clijsters oppermachtig. Met 3-6, 7-6 en 6-0 kroonde de Limburgse zich tot eindwinnares. Drie weken later speelde ze de finale van Roland Garros.

