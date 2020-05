Kim Clijsters steekt hoofdverpleegkundige van Limburgs ziekenhuis en al het zorgpersoneel een hart onder de riem

Op 12 mei is het Internationale dag van de Verpleegkunde. Deze gelegenheid liet Kim Clijsters niet passeren zonder het verplegend personeel van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden een hart onder de riem te steken.

"Ik draag mijn shirt op aan Chris Coart. Ik wil haar en iedereen ter wereld die op de de frontlinie werken bedanken voor hun moeite. Heel hard bedank", post Kim Clijsters dinsdag op haar Twitter.

Coart is hoofdverpleegkundige op de afdeling geriatrie in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Limburg. Haar verhaal was een bron van inspiratie voor de Belgische tennisster. "Het zijn superhelden zonder capes", aldus Clijsters.