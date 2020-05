Iedereen topcoach: Elise Mertens en andere Belgische toppers gaan gretig in op aanbod Tennis Vlaanderen

Aangezien ze een tijd lang weg moesten blijven van de tennisbaan, waren onze tennissers maar al te blij om in te gaan op het aanbod van Tennis Vlaanderen. Dat organiseert een digitale trainersopleiding voor huidige of voormalige topspelers-en speelsters uit onze regio.

Kandidaten om die opleiding te volgen bij de vleet, zo blijkt. En niet de minsten: Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer en Greet Minnen doen mee. Uit het mannentennis wilden Ruben Bemelmans en dubbelspecialisten Joran Vliegen en Sander Gillé gerust die cursus volgen.

In totaal schreven liefst 33 deelnemers zich in. Daar zijn zowel spelers uit de huidige generatie als ex-spelers bij. Zij zijn inmiddels aan hun trainersopleiding begonnen en Tennis Vlaanderen is ervan overtuigd dat ze zo ook zullen uitgroeien tot toptrainers.

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen zien er een uitdaging waardoor ze zich ook als speelster verder kunnen ontwikkelen. Ook Vliegen en Gillé spreken van een uitstekend initiatief en een kans die ze graag met beide handen grijpen.