Kritiek van Thiem op noodfonds kan op weerwoord rekenen: "Mijn ouders waren misschien geen proftennissers zoals die van jou"

Dominic Thiem heeft zich niet populair gemaakt. De Oostenrijker had kritiek op het noodfonds dat was opgestart om lager gerangschikte tennissers te helpen.

"Ik ben zelf een lager gerangschikte tennisser geweest en ik weet dat er veel niet leven voor hun sport. Ik zou het dan ook liever zien dat dat geld aan iets anders besteed wordt", gaf Thiem aan.

De verschillende tennisbonden en grandslamtoernooien sloegen de handen in elkaar om een noodfonds op te zetten. Dat kwam er nadat ook Novak Djokovic al had laten weten dat er gedacht moest worden aan de lager gerangschikte spelers. Maar Thiem was geen voorstander van het initiatief.

En de woorden van Thiem hebben flink wat kritiek te verduren gekregen, onder andere van de Algerijnse Innes Ibbou. Die in een filmpje van maar liefst negen minuten reageert op de uitspraken van Thiem.

"Ik ben de beste tennisster uit Algerije, maar heb geen enkele cent. Ik heb hier geen internationale trainer, er zijn hier amper wedstrijden en als regent trainen we zelfs in een gewone sporthal", luidt het bij Ibbou.

"Ik kom uit een bescheiden gezin uit Algerije. Mijn ouders hadden niks te maken met tennis. Hoe zou mijn carrière er hebben uitgezien als mijn ouders net zoals de jouwe proftennissers waren?"