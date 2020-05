Grote baas Australian Open vreest voor worst case scenario: "Dan is er geen Australian Open"

Wat zal er gebeuren met de Australian Open? Het grandslamtoernooi staat gepland voor begin volgend jaar, maar door de onzekerheid door het Coronavirus bestaat de kans dat het niet zal doorgaan.

"We zijn al begonnen met de voorbereidingen om het toernooi gewoon te laten plaatsvinden", begint Craig Tiley, CEO van Tennis Australia en directeur van de Australion Open, positief.

Zowel de WTA-Tour als de ATP-Tour zijn opgeschort tot nog zeker midden juli en ook de Australian Open zou in het gedrang komen.

"In het beste geval zal de Australian Open doorgaan, zolang de veiligheid van de atleten kan worden gegarandeerd. En dat zal dan met enkel Australische fans zijn", liet Tiley verstaan.

"Worst case scenario is dat er geen Australian Open zal zijn, en dat is toch een scenario waar we rekening mee moeten houden."