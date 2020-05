Dan toch voorlopig geen toernooi voor David Goffin: het wordt tot dan zeker uitgesteld

Normaal gezien ging David Goffin vanaf 16 mei in actie komen in de Ultimate Tennis Showdown, maar het is uitgesteld tot en met 13 juni door de coronamaatregelen.

Voorlopig geen toernooi voor David Goffin. De Belg zou op 16 mei meedoen aan de Ultimate Tennis Showdown, maar de coronamaatregelen beslissen er anders over. Het tornooi wordt uitgesteld naar 13 juni. Volgens Gazet van Antwerpen traint Goffin op dit moment in Italië omdat de tennisterreinen in Monaco nog steeds gesloten zijn. Het zou echter maar tijdelijk zijn, want binnenkort zouden de terreinen opnieuw open moeten gaan.