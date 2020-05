Seles kaart 30 jaar na eerste grote titel moeilijkheden van leven als vedette aan en onthult eetstoornissen

Exact dertig jaar geleden is het dat Monica Seles in de finale van Roland Garros de maat nam van Steffi Graf. Seles was meteen een superster, want ze was nog maar 16. Dat was erg zwaar om dragen, onthult de Amerikaanse ex-speelster in een gesprek met 'The Daily Mail'.

Zelfs tijdens die bewuste Roland Garros-finale was de druk al voelbaar. "Ik was opgelucht wanneer het voorbij was. Niemand die me zou vragen: 'Wanneer ga je doorbreken?' Geweldig. Nadien heb ik enkele nachten goed geslapen."

Seles begon aan een periode van absolute dominantie, maar toen ze tijdens een partij in Duitsland door een fanatieke fan van Graf werd neergestoken, had dat een grote impact op haar carrière. "Zelfs voor dat incident had ik het lastig", bekent Seles. "Toen ik 16 was en op straat wandelde, hoorde ik elke dag dezelfde geluiden. 'Dat is ze.' Het gebeurde elk uur van de dag. Het jaar nadien had ik dan weer amper vrienden."

Op sociaal vlak had ik het echt moeilijk

Op het professionele tenniscircuit ging het er in die tijd erg zakelijk aan toe. "In de tenniswereld sprak niemand echt met mekaar. Het was ook moeilijk om buiten het tennis contact te houden. Op sociaal vlak had ik het echt moeilijk." Dat resulteerde later zelfs in eetstoornissen.

Onlangs gaf Coco Gauff, de jonge ster in het huidige tennis, toe dat ze het moeilijjk heeft om te leven met de hoge verwachtingen. "Het is een belangrijk onderwerp. De sfeer is tegenwoordig wel gezonder. Je staat er minder alleen voor. Sociale media maken het wel ingewikkelder voor jonge speelsters, maar het is sowieso beter om nu kind te zijn."