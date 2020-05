Franse federatie pareert kritiek en acht Roland Garros achter gesloten deuren niet onmogelijk

Bij Roland Garros zijn ze er tuk op om het toernooi alsnog te organiseren. Dat bleek al toen de oorspronkelijke planning wegviel en er meteen een nieuwe datum werd aangeduid. In principe vat het grandslamtoernooi aan eind september, maar in welke omstandigheden?

In een gesprek met Journal du Dimanche sluit Bernard Giudicelli, voorzitter van de Franse tennisbond, niet uit dat het een Roland Garros zonder publiek kan worden. "Met een organisatie achter gesloten deuren kan een deel van het businessmodel, namelijk de televisierechten, worden gehandhaafd", voelt hij wel wat voor zo'n scenario.

ALS EEN GOEDE HUISVADER

iZolang het maar doorgaat en op tv kan komen dus. Toen men in Frankrijk op eigen houtje een andere periode aanduidde voor Roland Garros, viel dat niet in goede aarde. "We hebben deze beslissing bewust en verantwoord genomen", meent Giudicelli nochtans. "Ik wil zelfs zeggen 'als een goede huisvader.'"

Voor de sport in Frankrijk is het van groot belang dat het in een bepaalde vorm toch kan plaatsvinden. "Het toernooi is de motor van het Franse tennis, hij is het die de acteurs in ons ecosysteem voedt. Op zo'n momenten denk je dus eerst aan hen, om hen te beschermen."