🎥 Op deze dag X jaar geleden: Nadal wordt op gravel én in Spanje wandelen gestuurd

Door de coronacrisis moeten we het al een tijd zonder tenniswedstrijden stellen en er lijkt nog niet snel verandering in te komen. Dan maar terugblikken op wat exact zoveel jaar geleden is gebeurd. Vandaag duiken we vijf jaar terug in de tijd.

Rafael Nadal is al vijftien jaar heer en meester van de gemalen baksteen. De Spanjaard won in totaal twaalf keer Roland Garros, maar 2015 bleek niet zijn jaar te zijn. In de aanloop naar de grand slam op zijn favoriete ondergrond liep het al mis. In de finale van de ATP Mutua Madrid Open op 10 mei, vandaag exact vijf jaar geleden, trof Nadal Andy Murray. Een thuismatch voor de Spanjaard én op gravel... we moeten er geen tekening bij maken dat hij favoriet was. Maar de partij draaide helemaal anders uit. Al in het eerste opslagspel van Nadal ging Murray door zijn pantser. De Schot gaf die voorsprong niet meer uit handen en trok met een mentaal voordeel naar de tweede set. En daarin gebeurde exact hetzelfde als in het begin van de partij: Murray met een break bij het eerste én daarna ook het tweede opslagspel van zijn opponent. De veer bij Nadal was gebroken en na een hoogstaande partij klopte Murray Nadal in het hol van de leeuw: 3-6 en 2-6.