🎥 Djokovic gedroeg zich als een fan bij eerste ontmoeting met Sharapova: "Ik dacht: wie is die kerel?"

Tijdens een Instagram Live van de ATP Tour met Novak Djokovic en Maria Sharapova is er een verrassende anekdote aan het licht gekomen. Die over de eerste ontmoeting tussen de twee, nog vooraleer één van hen de top bereikte. Djokovic hing toen nogal de fan uit.

Het is voornamelijk Sharapova die met het verhaal voor de dag kwam. "Ik denk niet dat je al een toernooi gewonnen had. We speelden een exhibitiematch in het gemengd dubbelspel in La Quinta, Indian Wells. Je was één van mijn tegenspelers. Toen zei je plots: "Als ik win, gaan we straks samen iets eten.'"

Sharapova was niet bepaald onder de indruk. "Ik dacht toen: yeah right. Wie is deze kerel zelfs? Maar je won. Dus gingen we samen op restaurant. In die Japanse stek daar. Je nam zelfs een oude Kodak uit je zak en vroeg de ober om een foto te nemen. Ik dacht dat je een fanboy was."

Djokovic kan niet anders dan het allemaal beamen. "Het is waar wat Maria zegt", aldus de Serviër. Bewijs is er echter niet meer voorhanden. Djokovic verloor even later het cameratoestel en dus ook de foto.