Novak Djokovic krijgt heel wat kritiek na uitlatingen: "Hij moet oppassen, want dit kan gevolgen hebben"

Novak Djokovic heeft zich bij heel wat mensen niet populair gemaakt. Tijdens een Instagram-live vertelde hij namelijk dingen die volgens bepaalde analisten een brug te ver gingen.

Djokovic gelooft in alternatieve geneeskunde. Zo wil hij geen vaccin nemen tegen het coronavirus als het er zou komen. Tijdens zijn Instagram-live had hij het onder meer over spiritualiteit en over het feit dat je met energetische transformatie het meest vervuilde water kan omzetten in het meest propere water.

Die uitspraak kon op weinig steun rekenen. Volgens Mary Carillo, een ex-prof, keken een half miljoen mensen naar de Instagram-live en ze hoopt dat Djokovic afstand neemt van zijn uitspraken, omdat het gevaarlijk is om te zeggen dat men giftig water kan omzetten in drinkbaar water.

In Het Nieuwsblad staat ook een reactie van tennisjournalist Jon Wertheim. Hij legt uit dat Djokovic moet oppassen met zo'n uitspraken, omdat het gevolgen kan hebben. Volgens Wertheim komt het zelfs dicht in de buurt van samenzweringstheorieën.