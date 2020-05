Krijgen we nog tennis te zien in 2020? "Er wordt nagedacht over spelen achter gesloten deuren"

In de meeste sporten begint er meer duidelijkheid te komen over een eventueel vervolg, maar in het tennis is dit nog niet het geval. De kans lijkt klein dat er nog gespeeld kan worden dit seizoen, maar Andrea Gaudenzi, de ATP-baas, blijft optimistisch.

Volgens Gaudenzi is het geen goed idee om heel het seizoen af te blazen. "Niemand weet wat de toekomst nog kan brengen. We denken eraan om zo weinig mogelijk te reizen of om wedstrijden te organiseren achter gesloten deuren", staat te lezen bij Sporza. De ATP-baas beseft wel dat het reizen een hindernis is voor de sport. "Het verschil met het voetbal is dat er in onze sport veel reizen gemaakt moeten worden. Niet alle landen maken namelijk gebruik van dezelfde reisvoorwaarden."