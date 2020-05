Kirsten Flipkens laat zich gelden in Container Cup en geeft prille romance toe met Rafael Nadal

Woensdag was Kirsten Flipkens aan de beurt in de containercup. De 34-jarige tennisster deed het niet onaardig. Ze bekende zelfs een prille romance met de "meest atletische van het mannencircuit."

Wanneer er op voorhand werd gevraagd welke tennisser het beste resultaat zou neerzetten in de Container Cup, oordeelde Filpkens dat dat wel eens Rafael Nadal zou kunnen zijn. Volgens haar de meest atletische man van het circuit. Dan bleek dat de twee nog iets pril gehad hebben. "Gohja we waren toen 14 en hij kon geen Engels. Dus het kwam niet verder dan wat handje vasthouden", herinnert Flipkens zich.

Container Cup: twee vrouwelijke records, één algemeen record

In de container deed Flipkens het helemaal niet slecht. Op de loopband liep ze een strakke 14km/u en bij de monkey bars werd ze met 47 treden de beste vrouw. Maar bij het golfen blonk ze echt uit, want haar poging van 118m zorgde voor een nieuw record in de Container Cup. Ook bij het fietsen stond er langs vrouwelijke kant geen maat op 'Flipper'. Met 25 seconden voorsprong zette ze de beste vrouwelijke tijd neer.

Toch waren al die records niet genoeg om Fanny Lecluyse te kloppen in het algemeen klassement. In het lopen en roeien eindigt Flipkens achter de zwemster en ook de benchpress ging iets minder vlot. Flipkens staat momenteel tweede bij de vrouwen, 15 seconden achter Fanny Lecluyse