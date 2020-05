Komt er een fusie tussen ATP en WTA?, grote baas WTA is voorstander: "Het is een logische keuze"

Het was Roger Federer die al publiekelijk had aangegeven dat het hét moment was om de mannentour en de vrouwentour te fuseren. Ook WTA-baas Steve Simon blijkt niet weigerachtig te staan tegenover een fusie.

"Ik ben nooit bang geweest voor een fusie. Sterker nog, ik vind het een volstrekt logische keuze. Al is er wel nog een lange weg af te leggen. De gesprekken moeten nog aanvatten, maar ik ben de eerste om een fusie te steunen", aldus Steve Simon. "Het zijn tijden van crisis, maar het zijn deze momenten die vaak kansen bieden", gaat Simon verder. "Tot nu toe hebben we altijd moeten vechten om sponsors, fans, partners en uitzendingen. Dit kunnen we allemaal in het verleden laten door te fuseren. Naast Simon en Federer lieten ook Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Billie Jean King, Simona Halep, Garbiñe Muguruza al weten voorstander te zijn van een fusie.