Concrete cijfers voor solidariteitsfonds: minder fortuinlijke spelers mogen op enkele miljoenen rekenen

Aanvankelijk was het een idee van Novak Djokovic, gesteund door Federer en Nadal, om een fonds in het leven te roepen voor spelers die het financieel met veel minder moeten stellen. Het werd uiteindelijk overgenomen door de tennisinstanties, die nu met concrete cijfers over de brug komen.

De ATP, WTA, ITF en Grand Slams hebben zich geëngageerd om te investeren in het fonds dat lager gerangschikte spelers die pakken minder verdienen dan de toppers doorheen de coronacrisis te helpen. Eind april werd dit initiatief aangekondigd, nu hoort er ook een bedrag bij. In totaal brengen de tennisinstanties zes miljoen dollar voor mekaar. Dat geld moet verspreid worden over zo'n 800 spelers. Op basis van de rangschikking en eerder verworven prijzengeld zal beslist worden wie voor een extra steuntje in aanmerking komt. MOGELIJK NOG MEER GELD OP KOMST Het kan nog zijn dat er meer geld in het fonds komt door middel van veilingen of virtuele wedstrijden. Spelers die het zich kunnen permitteren, kunnen ook zelf nog altijd een bijdrage leveren.