Flipkens heeft niet veel zin om te trainen: "Ik zie het nut er niet van in"

De tennisclubs zijn ondertussen al open, maar het tennisseizoen moet nog even wachten. De professionele tennissers zitten ondertussen ook al zo'n 2 maand stil, een periode waarin Kirsten Flipkens nog niet veel getraind heeft.

"Ik heb drie keer mijn racket vastgenomen sinds half maart", reageert Flipkens bij VTM Nieuws. "Ik zie het nut er nite van in om 5 keer te trainen als er geen doel is. Volgens mij tennissen we niet tot er een vaccin is", klinkt het weinig hoopvol bij de tweede beste Belgische tennisster van het moment.

Financiële situatie

Ook op financieel vlak is het geen gunstige situatie voor de tennissers. "Rond deze periode kwamen er normaal gezien twee grand slams aan, maar nu komt er niets binnen.", aldus Flipkens. "Gelukkig ben ik al even bezig en heb ik doorheen de jaren al een kleine buffer opgebouwd."