Elise Mertens grijpt eerste kans meteen met beide handen: "Door deze crisis besef ik hoeveel ik van dit spelletje hou"

Elise Mertens hadden ze niet veel langer binnen moeten houden. Op de eerste dag dat het toegestaan was door de regering, stond Mertens opnieuw op de tennisbaan om te trainen. Dat had ze voor een te lange periode moeten missen.

“Ik heb hier echt naar uitgekeken. Constant binnen zitten, je conditie thuis wat onderhouden... Allemaal goed en wel, maar in de praktijk moet het op een tennisbaan gebeuren hé. Wed­strijden mogen we nog eventjes vergeten, maar nu kunnen we ten­minste toch al trainen", haalt Mertens opgelucht adem in Gazet van Antwerpen.

Net als haar collega's zag ze de voorbije maanden toernooi na toernooi geannuleerd worden. "Dat was natuurlijk even balen, maar ik heb het in­tussen een plaats kunnen geven. Het heeft geen zin om je druk te maken over iets dat je zelf niet in de hand hebt. Hoe graag ik ook ­tennis, de gezondheid primeert."

AMERIKAANSE TOUR AAN ZIJDEN DRAADJE

Mertens oogt alleszins nog fris. "Ik let sowieso altijd goed op mijn voeding. En ik onderhoud mijn conditie ook goed. Al is het, ­zolang we niet weten wanneer de competitie hervat wordt, wel erg moeilijk om een trainingsplan op te maken. In het tennismilieu spreken ze van een herstart op 13 juli, maar daar vrees ik eerlijk gezegd voor. Zelfs de Amerikaanse tour die erop volgt hangt aan een zijden draadje."

Voor Mertens mag de hervatting van het seizoen er in elk geval zo rap mogelijk komen. "Door deze coronacrisis besef ik pas echt hoeveel ik van dit spelletje hou. Ik mis de competitie, spelen voor een volgepakt centre court en zelfs de ­zenuwen die bij een ­topwedstrijd horen."