Jonge Amerikaan wint Mario Tennis Aces met commentaar van John McEnroe voor het goede doel

Vorig weekend stond de Stay at Home Slam op het programma. Het virtuele dubbeltoernooi werd georganiseerd door IMG op het computerspel Mario Tennis Aces. De winnaar van het toernooi kreeg 1 miljoen euro, dat hij of zijn zelf mocht uitdelen aan een goed doel naar keuze.

Enkele grote namen, zoals Serena Williams, Naomi Osaka en Kei Nishikori, hebben deelgenomen aan het toernooi, maar de winnaar was de 22-jarige Amerikaan Taylor Fritz. Elke deelnemer werd gekoppeld aan een mediafiguur.

@whoisaddison and I really just won the Stay At Home Slam + 1 MILLION dollars for our charity of choice @nokidhungry !!!! u can tell I was a bit pumped 😅 pic.twitter.com/XiXOioRCWS