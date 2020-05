Finalist van Australian Open gelooft niet in voortzetting tennisseizoen: "Beter in 2021 hervatten"

Met de Australian Open is er voorlopig één Grand Slam afgewerkt dit seizoen. Het is de vraag of het daarbij blijft of niet. Dominic Thiem, die in Melbourne in de finale stond, denkt van wel. Dat blijkt uit een verklaring die de Oostenrijker de wereld in stuurde.

Thiem ziet vooral een groot probleem in het reisverkeer. Zal dat op tijd weer in gang komen om een voortzetting van het tennisseizoen toe te laten? "In sommige landen zal het gaan, maar alle spelers moeten vrij kunnen reizen en daar geloof ik niet in. Alle spelers naar één plek brengen, lijkt me heel moeilijk." Volgens de man die voor de bevriezing van de wereldranglijst het nummer drie van de wereld was, is het dus beter om onder het huidige seizoen een streep te trekken. "Naar mijn mening kunnen we beter het seizoen in 2021 hervatten met de toernooien in Australië."