Door onduidelijkheid in de richtlijnen raadt Tennis Vlaanderen af om nu al opnieuw lessen te volgen

Vanaf maandag 4 mei is het weer toegelaten om te gaan tennissen. Er zijn nog wel richtlijnen die gevolgd dienen te worden, maar een partijtje enkel of dubbel kan dus weer. Tennisles in principe ook, maar Tennis Vlaanderen raadt het af.

Tennis Vlaanderen raadt tennislessen dus nog even af en verwijst daarvoor naar de versoepelde maatregelen, die op meerdere manieren interpreteerbaar zijn. "Maar tennis is business to customer en is dus vergelijkbaar met winkels en die gaan pas open vanaf 11 mei. En vanaf 18 mei mogen er weer groepslessen. Horen tennislessen nu op 4, 11 of 18 mei", vroeg Gijs Kooken, de CEO van Tennis Vlaanderen, zich af bij Sporza. "Een lesgever geeft een training en dat doe je normaal gezien telkens met 2 andere personen volgens de regels van social distancing. Dus de discussie is: technisch gezien doet de trainer niet mee aan de sportactiviteit, maar hoort hij bij die personen? Daarom raden wij aan om lessen nog niet op te starten", schetste hij de onduidelijkheid.