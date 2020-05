Vanaf maandag mag u opnieuw gaan tennissen, de club van Els Callens is er klaar voor: "Play safe and go!"

Sporten in de buitenlucht waarbij je voldoende afstand kan houden, mag vanaf maandag opnieuw. Tennis, golf, atletiek, vissen... is allemaal onder strikte voorwaarden toegestaan vanaf dan. Els Callens runt een tennisschool in Wommelgem en zij lijkt klaar voor de heropening.

"De reservaties van de leden staan al goed vol! We hebben ook een programma uitgewerkt om les te geven, één tegen één.", zegt Callens bij De Zevende Dag op één. "Mensen hebben er echt nood aan om opnieuw te kunnen bewegen, niet alleen wandelen of fietsen. In deze sittuatie is tennis één van de veiligste sporten, je staat bijna 20 meter uit elkaar."

"Enkel de courts zijn open voorlopig. De toiletten, douches, kleedkamers... zijn allemaal gesloten. Iedereen moet eerst zijn handen wassen, ook als hij een sleepnet gebruikt. Voorlopig is de slogan "Play safe and go!"

Els Callens veroverde samen met Dominique Monami olympisch brons in het dubbelspel op de Olympische Spelen van Sydney in 2000.