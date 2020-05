🎥 Tennis in coronatijden: Federer en Djokovic serveren één van beste matchen uit de geschiedenis op Wimbledon

Het is alweer even geleden dat we u wezen op videofragmenten van één van de meest memorabele wedstrijden uit de tennisgeschiedenis. Hoog tijd hiervoor dus. We nemen u mee naar 2014 en de finale op Wimbledon in het heren enkelspel.

In deze coronatijden kan de tennisliefhebber best nog eens genieten van die vele uitmuntende prestaties die in het verleden al op de baan te zien waren. Daar hoort de Wimbledon-finale van 2014 zeker bij. Het was een affiche om vingers en duimen van af te likken: Roger Federer vs Novak Djokovic. Eén van die klassiekers bij de mannen die zelden teleurstellen en dat was ook deze keer niet het geval. Vijf sets lang en bijna vier uur stelden beide heren mekaar op de proef met fenomenaal tennis en bezorgden ze het publiek entertainment. OMMEKEER IN SET VIER Onder andere een onverwachte ommekeer in set vier zorgde ervoor dat de winnaar pas werd aangeduid in de vijfde set. Kijk hieronder nog eens naar de volledige match en geef zelf commentaar!