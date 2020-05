Murray ziet opzienbarende mentaliteit als grootste probleem voor de fusie ATP-WTA die Federer voorstelt

Onlangs stelde Roger Federer voor om de ATP en de WTA samen te voegen. De top van het mannentennis is dat idee wel genegen, al zal het niet overal op gejuich worden onthaald. Daar waarschuwt Andy Murray alvast voor in een gesprek met CNN.

Op de Amerikaanse tv-zender verklaarde Murray een voorstander te zijn van het plan van Roger Federer. Al stelde de Schot wel dat er dan langs twee kanten een bepaalde bereidheid moet zijn. "Het is wel belangrijk dat ook de vrouwen hun stem laten horen."

Van zodra dat gebeurt, zal er dan nog verregaand overleg moeten zijn om tot een akkoord te komen, zoals dat bij alles het geval is. "In het verleden heb ik gesprekken gehad over de toename van het prijzengeld. Dan ging het bedrag voor de verliezende speler in de eerste ronde bij de mannen van 8.000 naar 10.000 dollar en bij de vrouwen van 6.000 naar 10.000 dollar."

LIEVER MINDER PRIJZENGELD DAN GELIJKHEID

Murray schetst geen al te fraai beeld van de denkwijze van sommige van zijn collega's. "Ik sprak toen hierover met enkele mannelijke spelers die ongelukkig waren over het feit dat het prijzengeld gelijk was. Ze vertelden me dan dat ze liever helemaal geen hoger prijzengeld willen. Dat is de mentaliteit waarmee je geconfronteerd wordt in deze discussies."