Kim Clijsters is uit quarantaine en traint opnieuw met juli in het achterhoofd

De Amerikaanse tour, waar Clijsters voor naar de VS was getrokken, is helemaal in het water gebleven. Nadien verbleef Clijsters ook nog wel een tijd in Amerika, in volle coronacrisis. Inmiddels is ze weer aan het trainen in haar thuisbasis in België.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Aangezien Clijsters pas terug naar België reisde terwijl de uitbraak van het coronavirus volop aan de gang was, was het aangewezen om thuis twee weken in quarantaine te gaan. Dat heeft de Limburgse dan ook gedaan. Die twee weken liggen nu achter haar. Clijsters is opnieuw beginnen te trainen. Ze zou zich proberen klaar te stomen voor midden juli, voor het geval dat de heropstart van het tennisseizoen dan kan plaatsvinden. Dat is voorlopig zo nog altijd voorzien, maar de kans is groot dat er tijdens de zomer toch nog niet getennist zal kunnen worden.